Blue Origin: guarda Jeff Bezos andare nello spazio

Come noto, oggi Jeff Bezos salirà a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin per un viaggio che lo porterà a oltre 100 chilometri dal suolo, prima di ridiscendere e atterrare morbidamente nel deserto del Texas. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming. L'appuntamento è fissato per le 13:30 (ora italiana), il player per guardarlo quello allegato qui sotto.

Bezos e i suoi nello spazio: guarda in streaming

Insieme al fondatore di Amazon, che da un paio di settimane ha ceduto la poltrona di CEO ad Andy Jassy, ci saranno il fratello Mark Bezos, l'aviatrice 82enne Wally Funk e il 18enne olandese Oliver Daemen. Si apre così l'era del turismo spaziale, un ambito in cui la società si scontrerà direttamente con Virgin Galactic di Richard Branson e SpaceX di Elon Musk.

Questo l'equipaggio in formazione che sarà ospitato dalla capsula pressurizzata posta alla sommità del razzo. Stando alla previsione, l'intero viaggio durerà circa 11 minuti.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Nei giorni scorsi è giunto il via libera all'impresa da parte della Federal Aviation Administration, requisito essenziale per il lancio.