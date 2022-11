Inverno e caro bollette: ecco con chi risparmiare

La stagione invernale che si prospetta non sarà soltanto difficile dal punto di vista climatico, ma peserà moltissimo nelle tasche degli italiani. Insomma, inverno e caro bollette portano inevitabilmente a considerazione molto importanti.

L’impianto di riscaldamento domestico è diventato sinonimo di spese eccessive. Quindi, pare ovvio che la via del risparmio sia l’unica percorribile, non soltanto dal punto di vista pratico (consumare solo il necessario), ma anche per ciò che concerne la scelta del fornitore.

Mettendo a confronto le varie offerte di gas e luce attualmente in corso, emerge su tutte l’offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia. Vediamo nei dettagli i costi e le caratteristiche del servizio.

Inverno e caro bollette: ecco Next Energy Sunlight di Sorgenia per risparmiare

Sorgenia SpA è un’azienda che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale, con circa 400.000 clienti su tutto il territorio nazionale.

La tariffa attualmente più conveniente è Next Energy Sunlight, che è a prezzo indicizzato, ossia il costo della materia prima segue l’andamento del mercato all’ingrosso.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, al PUN (il prezzo indicizzato della luce) va aggiunto il contributo variabile, che attualmente è di 0€/kWh il primo anno, che diventa dal secondo anno in poi 0,034€/kWh.

La quota fissa è di 91,2€/Pod/anno, con sconto fedeltà crescente per i clienti più fedeli.

Invece per il gas, oltre al PSV (il prezzo indicizzato), il costo è di 0,25€/Smc il primo anno e di 0,261€/Smc dal secondo anno in poi.

Anche qui la quota fissa è di 91,2€/Pod/anno e viene applicato lo sconto fedeltà crescente per i clienti più fedeli.

Chi è interessato a questa promozione, deve cliccare qui per calcolare il preventivo esatto.

Nell’offerta è anche incluso un servizio di monitoraggio dei consumi chiamato Beyond Energy, ma anche la possibilità di iscriversi a Greeners, programma fedeltà che premia le azioni green.

Ma non finisce qui: in questo mese di novembre si potrà anche ottenere uno sconto in bolletta di 100 euro e di altre 50 euro aggiungendo la fibra ottica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.