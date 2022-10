Investimenti in criptovalute: Bitpanda con N26

Stretta di mano annunciata tra Bitpanda e N26 con l’obiettivo di semplificare e favorire gli investimenti in criptovalute, rendendoli finalmente alla portata di tutti. In questo modo, si aiuta l’adozione delle monete virtuali, rendendole accessibili anche a coloro che fino a oggi non le ha mai acquistate né vendute. La volontà comune manifestata dalle due realtà è fornire a chiunque un controllo facile, sicuro e conveniente delle proprie finanze.

Bitpanda e N26: investimenti in criptovalute da 1 euro

Nel dettaglio, grazie alla soluzione White Label di Bitpanda, i clienti di N26 possono ora fare trading sulle criptovalute scegliendo liberamente tra quasi 200 asset diversi e con somme a partire da solo 1 euro. È dunque replicata con un nuovo partner l’iniziativa che nelle scorse settimane ha già coinvolto Plum. Il budget a disposizione non è quindi più un ostacolo, così come la propensione al rischio di ognuno. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale.

Grazie all’innovativa soluzione White Label, introdotta lo scorso anno, Bitpanda ha permesso a numerose fintech, banche tradizionali e piattaforme online di offrire ai propri clienti l’accesso agli investimenti digitali. Oggi, siamo felici di annunciare la partnership con N26, la più grande banca digitale nell’Europa continentale, dando ai suoi clienti accesso agli investimenti in criptovalute.

Tra le soluzioni di trading proposte da Bitpanda c’è anche Commodities, per chi desidera investire in materie prime come zucchero, stagno, benzina, petrolio Brent e WTI, rame, carbone e soia. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

