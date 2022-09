Bitpanda Commodities: investi nelle materie prime

Investire in materie prime come petrolio, gas naturale o grano può rivelarsi un modo efficace per beneficiare delle oscillazioni dei prezzi di questi asset. È quanto reso possibile dall’attuale situazione del mercato, caratterizzata da forti rincari nel settore dell’energia e dall’aumento del costo della vita. L’opportunità è offerta da Bitpanda Commodities, novità accessibile dalla piattaforma con un impegno economico a partire da solo 1 euro. Tutto ciò che serve è aprire un account.

Investi nelle materie prime su Bitpanda

Sono in totale 30 le materie prime sulle quali Bitpanda consente di investire. Tra queste figurano zucchero, stagno, benzina, petrolio Brent e WTI, rame, carbone e soia. Ancora, ci sono nichel, piombo, zinco, alluminio, energia, grano, bestiame, cotone, cacao, caffè e gas naturale. Riportiamo il commento di Eric Demuth, CEO e co-fondatore della società.

Da quando abbiamo lanciato Bitpanda, la nostra missione è sempre stata rimuovere le barriere all’ingresso e permettere a tutti di accedere ai mercati finanziari, in modo facile e sicuro. Il modo in cui lo facciamo è diverso per ciascuna asset class, ma il risultato è sempre lo stesso: un accesso semplice e sicuro per i nostri investitori, in qualsiasi momento, con somme a partire da un euro. Sono orgoglioso che siamo riusciti ad aggiungere le materie prime alla nostra piattaforma, in un momento in cui l’inflazione sta erodendo i risparmi.

Nell’occasione è stata lanciata una promozione dedicata. Coloro che acquistano almeno 50 euro di qualsiasi materia prima entro il 13 settembre potranno provare ad ottenere 1.000 euro in BEST (in palio 3.000 euro). Inoltre, colui con il maggior valore totale di materie prime acquistate entro il 13 settembre porterà a casa 3.000 euro.

Con queste parole, Demuth spiega come gli iscritti a Bitpanda possono approfittare dell’attuale volatilità del mercato.

I clienti di Bitpanda possono ora sfruttare i movimenti di breve periodo dei prezzi delle commodity come petrolio, gas naturale, grano, mais e tante altre. Ritengo fermamente che investire in un portafoglio ben diversificato e supportato da una ricerca approfondita sia il modo migliore affinché le persone possano prendere il controllo del proprio futuro finanziario. Investire non è più un’attività esclusiva.

Come si legge nel blogpost di annuncio, le materie prime sono Exchange Traded Commodities (ETC) sottostanti ai contratti offerti come Bitpanda Commodities e sono fornite da Bitpanda Financial Services GmbH . In questo modo, la piattaforma riesce a offrire un accesso semplice a una asset class tradizionalmente complessa.

