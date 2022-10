Bitpanda e staking con le criptovalute: quali i vantaggi?

Se un trader possiede una o più criptovalute che consentono lo “staking”, vuol dire che può fare staking di una parte del suo denaro e guadagnare un premio uguale al tasso percentuale che ha pagato nel tempo. Di solito questo avviene attraverso un “pool di risorse staking”, che equivale più o meno a un conto di risparmio fruttifero.

Ma cos’è lo staking? Lo staking è un processo usato nelle blockchain e consiste nel mettere le proprie criptovalute a disposizione per alimentare il processo di convalida delle transazioni, in cambio naturalmente di una ricompensa da parte della rete. In pratica, con lo staking si ottengono delle ricompense sull’attività di detenzione di crypto, limitatamente a quelle che utilizzano un meccanismo chiamato “proof-of-stake”. Questo meccanismo assicura che le transazioni vengano verificate e siano sicure, senza l’ausilio di una banca intermediaria o a una società che elabora pagamenti.

Anche Bitpanda offre l’opportunità di guadagnare ricompense settimanali facendo staking. Tutti gli investitori hanno l’opportunità di guadagnare fino al 18,4% di rendimento annuo aggiuntivo su criptovalute selezionate, semplicemente con un tocco sulla piattaforma web o sull’app.

Attualmente, circa 4 milioni di utenti di Bitpanda possono guadagnare premi settimanali sui loro asset senza alcuna formazione tecnica particolare e appoggiandosi a elevati standard normativi e di conformità. Tutto questo è reso possibile da funzionalità innovative.

Staking di criptovalute con Bitpanda: come funziona

Gli asset che vengono messi in staking su Bitpanda non sono soggetti a periodi di lock-in (restrizioni), diventando così accessibili in qualunque momento.

Ciò significa che gli utenti sono in grado di accedere alle criptovalute in staking quando e dove vogliono.

Inoltre, non c’è un periodo di warm-up, quindi gli investitori possono iniziare a guadagnare da quando mettono in staking una criptovaluta di loro scelta e fino a quando non lo interrompono.

I premi che riceveranno gli utenti registrati su Bitpanda ( cliccare qui per farlo) riceveranno ricompense settimanali soltanto per aver messo in staking i loro asset digitali.

Inoltre, poiché le ricompense vengono messe in staking in modo automatico, gli utenti possono aumentare i loro premi nel tempo.

Insomma, grazie a Bitpanda Staking la community potrà ricevere ricompense a partire dallo staking fatto nella prima settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.