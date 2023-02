Investimenti da 1€ e interessi al 2%: l'offerta di Trade Republic

Vuoi iniziare a costruire il tuo portafoglio di azioni investendo a partire da 1 euro e con un interesse annuo del 2% sulla liquidità del tuo conto? Allora prendi in considerazione l’ offerta del giorno di Trade Republic, la più grande piattaforma di risparmio in Europa. Una volta registrato, potrai negoziare azioni, criptovalute, derivati, ETF e piani di investimento.

Investi a partire da 1 euro e ricevi il 2% di interessi annuo con Trade Republic

Se scegli di aprire un conto oggi con Trade Republic, hai accesso al mondo della finanza potendo investire con appena 1 euro. A tua disposizione trovi più di 10.000 azioni e ETF, nonché derivati premium, criptovalute e piani di risparmio. Con 1 singolo euro puoi ad esempio acquistare una micro frazione di Bitcoin o di altre 49 criptovalute, tra cui Ethereum, Ripple e Polygon. Puoi inoltre scegliere anche i titoli azionari dei tuoi brand preferiti, ad esempio Amazon, Apple, Google, Netflix e Nike.

In alternativa alle criptovalute e alle azioni, puoi investire su temi specifici, tra cui il metaverso di Mark Zuckerberg, gli e-sport e la sostenibilità. Tutto questo lo puoi fare da un’unica app, avendo la massima libertà d’azione e godendo di un’esperienza d’uso al top. E ricorda, i piani di risparmio sono gratuiti e non vi è nemmeno alcun costo d’ordine sulle negoziazioni. Fino a un deposito massimo di 50.000 euro ottieni il 2% annuo di interessi, con la possibilità di depositare e prelevare denaro in qualsiasi momento.

Inizia a investire a partire da 1 euro e raccogliere il 2% di interessi sul tuo conto con Trade Republic, così da costruire un portafoglio sempre più ricco con il passare delle settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.