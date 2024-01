Invia denaro a chiunque senza limiti con Revolut Premium!

Prova ora tutti i vantaggi di Revolut Premium, il conto corrente che ti permette di inviare denaro a chiunque nel mondo, dividere le spese e avere vantaggi quando viaggi. Approfitta della promozione e utilizza gratuitamente tutte le funzionalità per 3 mesi.

Revolut Premium: prova gratuita di 3 mesi da non perdere

Se apri ora un conto, puoi provare gratuitamente tutte le funzionalità offerte dal piano Revolut Premium per 3 mesi. Per farlo, devi solo inserire il tuo numero di telefono nella pagina ufficiale e seguire la breve procedura di registrazione. Riceverai un link via SMS da cui poter scaricare l’app da PlayStore o AppStore. Aprila e inizia la procedura di registrazione. Non appena ti viene richiesto di effettuare l’aggiornamento a Premium, dai conferma per cominciare la prova gratuita.

Il rinnovo avverrà in automatico una volta terminato il periodo. Spetta a te decidere se continuare, qualora fossi soddisfatto del servizio, oppure disattivarlo prima della scadenza continuando a utilizzare il piano base gratuitamente.

Se decidi di mantenere Premium, potrai inviare denaro verso oltre 60 paesi a chiunque, anche per dividere le spese! Tramite l’interfaccia sospendi facilmente gli abbonamenti attivi nel tuo conto. Inoltre, se ti trovi fuori, spendi nella valuta locale al tasso di cambio più conveniente e, prenotando hotel ovunque nel mondo, potrai ottenere il cashback.

Con la carta spendi comodamente tramite smartphone o smartwatch, collegandola ai portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay. Ovviamente puoi anche sospenderla e riattivarla quando vuoi, nonché regolare i limiti mensili di spesa e prelievo agli ATM.

Il conto è anche costantemente monitorato da Revolut, per rilevare possibili transazioni sospette, e richiede delle verifiche aggiuntive ogni volta che effettui una transazione. I tuoi soldi sono quindi sempre al sicuro da qualsiasi possibile azione fraudolenta.

Prova ora con mano tutti i vantaggi del piano Premium e ottieni un conto agevole e facile da gestire!

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione