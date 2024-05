Invia denaro ovunque con Revolut Premium: provalo ora gratis!

Revolut Premium è un conto corrente che ti permette di avere flessibilità totale in qualsiasi situazione, sia per quanto riguarda l’invio del denaro che gli acquisti quando ti trovi fuori, oltre che offrirti sconti esclusivi sugli acquisti e sulla prenotazione di hotel. Puoi provarlo ora gratis per 30 giorni tramite una semplice procedura. Ecco come.

Revolut Premium: prova gratuita di 30 giorni

Per avviare la procedura gratuita, che ti consente di provare Revolut Premium gratuitamente per 1 mese, ti basta inserire il tuo numero di telefono nella pagina ufficiale. Riceverai un link via SMS che ti consentirà di scaricare l’app dallo store del tuo dispositivo. Una volta installata esegui la procedura di registrazione e, quando compare il messaggio, accetta l’aggiornamento al piano Premium per iniziare la prova.

Ricorda che, una volta terminato il periodo di prova, il conto corrente si rinnoverà in automatico al costo di 9,90€ al mese. Potrai decidere tuttavia di interrompere il rinnovo prima della scadenza e rimanere con il piano Standard che è completamente gratuito.

Decidendo di restare potrai tuttavia beneficiare di:

Invio denaro con un tocco : Revolut Premium ti consente di inviare denaro e dividere le spese verso i titolari del conto di oltre 160 paesi.

: Revolut Premium ti consente di inviare denaro e dividere le spese verso i titolari del conto di oltre 160 paesi. Sconti esclusivi : ottieni premi e sconti esclusivi tramite l’apposita sezione dedicata, che ti permette di risparmiare con le offerte.

: ottieni premi e sconti esclusivi tramite l’apposita sezione dedicata, che ti permette di risparmiare con le offerte. Cashback sugli hotel : prenota direttamente con Revolut alloggi in tutto il mondo per avere un cashback del 10%.

: prenota direttamente con Revolut alloggi in tutto il mondo per avere un cashback del 10%. Conversione valuta conveniente : quando ti trovi fuori, Revolut Premium ti permette di spendere nella valuta locale a un tasso di cambio conveniente.

: quando ti trovi fuori, Revolut Premium ti permette di spendere nella valuta locale a un tasso di cambio conveniente. Comodità aeroportuali : è incluso un accesso a tutti i salotti aeroportuali per attendere il tuo volo in totale comodità.

: è incluso un accesso a tutti i salotti aeroportuali per attendere il tuo volo in totale comodità. Sicurezza: Revolut Premium è costantemente monitorato dalla banca, in modo da prevenire possibili transazioni non autorizzate. Inoltre tutti i movimenti sono verificati da 3D Secure e un ulteriore passaggio aggiuntivo.

Registrati e prova ora Premium per 30 giorni!