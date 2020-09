Invision MX150: il monitor dove lo vuoi tu

Spesso si cerca la miglior organizzazione per la propria scrivania modificando la posizione di molti elementi utili, oppure investendo in sedute che possano consentire posizioni più o meno comode e più o meno ravvicinate al piano di lavoro. La soluzione ad entrambi i problemi potrebbe però essere a portata di mano, a basso costo e per alcune ore anche con uno sconto del 20%: si tratta di MX150, un braccio di supporto per il monitor, che Invision mette a disposizione in questo momento ad appena 29,74 euro.

Invision MX150, braccio di supporto

Sono compatibili con il supporto tutti i monitor da 17 a 27 pollici che sono dotati di attacchi con standard VESA, dunque la pressoché totalità dei monitor in distribuzione. Grazie a questo braccio è possibile sorreggere monitor fino a 6,5 Kg e posizionarli comunque lo si desideri grazie alla particolare struttura dotata di più snodi.

Il monitor può essere ruotato orizzontalmente, dislocato a differenti altezze, inclinato in base alla necessità del momento e tutto ciò senza doverlo appoggiare: è il braccio a sostenerne l’ingombro, permettendo tanto di liberare superficie sulla scrivania (facilitandone inoltre la pulizia), quanto di ottimizzare la visione dell’utente. Lavoro, studio, gaming, videochiamate o cos’altro: ogni circostanza ha specifiche necessità e grazie ad un braccio meccanico non è l’utente a doversi adattare al monitor fisso, ma viceversa.

Il posizionamento del monitor contribuisce a ridurre il rischio di problemi di salute legati alla postura, quando si rimane seduti per ore alla scrivania. Invision MX150 è la soluzione perfetta, offrendo regolazione in altezza ed una vasta gamma di angoli di visione per soddisfare le tue esigenze. L’ottimizzazione della workstation e della posizione dello schermo può avere un impatto positivo sulla produttività, sulla salute e sul benessere.

Lo sconto del 20% porta il prezzo da 36,99 euro a 29,74 euro, consentendo così l’acquisto al presso minore mai registrato negli ultimi mesi. Un’opportunità di risparmio che diventa anzitutto un’opportunità per conoscere una opzione aggiuntiva per organizzare meglio tanto la propria postazione in ufficio, quanto la propria postazione di studio, quanto ancora la propria scrivania in smart working.