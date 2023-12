Invita i tuoi amici in SelfyConto per ricevere voucher fino a 500 euro

SelfyConto è un conto corrente online che ti permette di pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce. E ora, grazie alla promozione attiva, puoi ottenere alcuni vantaggi extra come voucher digitali semplicemente invitando i tuoi amici.

Come funziona la promozione voucher digitali

Con SelfyConto non hai nessun canone per il primo anno, oppure – se hai meno di 30 anni – fino al compimento del trentesimo anno di età. Altri vantaggi includono prelievi gratuiti in area euro e carta di debito gratuita. Con la promozione potrai, invece, ricevere voucher digitali fino a 500 euro invitando i tuoi amici a iscriversi e aprire un conto.

Come funziona nello specifico l’offerta? Ogni amico invitato che aprirà un nuovo conto utilizzando il tuo riferimento, ti permetterà di accumulare cerchi con i quali richiedere premi attraverso il programma di Mediolanum ForYou Rewarding. Hai tempo fino al 27 dicembre per presentare i tuoi amici e richiedere quindi voucher digitali di numerosi brand, fino a 500 euro per i primi cinque invitati che apriranno un proprio conto. Anche il tuo amico che apre un nuovo SelfyConto riceverà premi.

SelfyConto non è solo conveniente, ma è anche sempre con te grazie all’App Mediolanum che ti consente di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap sul tuo smartphone. Con un canone di tenuta conto gratuito, carta di debito sostenibile e prelievi gratuiti in area euro, hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Aprire SelfyConto è semplicissimo e soprattutto online: ti bastano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e una e-mail valida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.