IObit Advanced SystemCare 15 Pro in super sconto dell'80%

Grazie ad una recente promozione di IObit, chiunque potrà effettuare l’acquisto del software Advanced SystemCare 15 Pro approfittando di uno sconto dell’80%, che include ben tre programmi aggiuntivi in maniera completamente gratuita. Lo sconto ovviamente varrà solo per un periodo di tempo limitato e riguarda il prezzo per l’utilizzo dei software per il primo anno. Ma andiamo con ordine e vediamo nello specifico cosa è incluso all’interno dell’offerta.

IObit: Advanced SystemCare 15 Pro più tre software gratuiti in sconto dell’80%

Partiamo subito col chiarire nello specifico le dinamiche dell’offerta di IObit. Il prezzo originale di Advanced SystemCare 15 Pro è infatti di 49,99 euro per un anno di utilizzo, che, scontato del 55%, può quindi essere acquistato a soli 21,99 euro (sempre per il primo anno di utilizzo). L’ 80% di sconto totale riguarda quindi l’effettivo risparmio che si ottiene grazie alla presenza di ben tre software aggiuntivi offerti in maniera gratuita e quindi compresi nei soli 21,99 euro richiesti per il programma principale.

I software compresi nel prezzo sono: IObit Uninstaller 11 PRO, utile per pulire il proprio PC e mantenere sicura la navigazione online, Smart Defrag 7 PRO, perfetto per velocizzare l’accesso a qualsiasi tipologia di file, e Protected Folder, capace di offrire protezione delle password e dei dati di accesso. Ovviamente, ribadiamo nuovamente che questi potranno essere utilizzati gratuitamente solo durante i primi 12 mesi previsti nel piano.

Cosa offre invece Advanced SystemCare 15 Pro? Tra le sue caratteristiche più interessanti riportiamo: utilizzo su un massimo di 3 PC in contemporanea, accelerazione della connessione internet fino al 300% in più, accelerazione delle prestazioni del PC fino al 200% in più, pulizia profonda del computer, protezione in tempo reale contro i virus, supporto tecnico premium, blocco dei tracciamenti online, protezione della privacy online, cura autonoma e programmata del PC e aggiornamento software automatico e incluso per tutta la durata del piano.

In alternativa, sarà anche possibile acquistare la versione compatibile con un solo computer per volta, approfittando però in questo caso di uno sconto minore. In ogni caso, si otterranno i tre software previsti in maniera completamente gratuita. Tutti coloro che invece sono interessati a provare il software prima di acquistarlo, potranno scaricare la versione gratuita limitata ad una accelerazione basica della connessione internet e delle prestazioni del PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.