IObit Advanced System Care 15 PRO: SOLO per OGGI a 13,99€

IObit offre in SUPER PROMO solo per OGGI il suo software Advanced System Care 15 PRO a soli 13,99 euro per 12 mesi di abbonamento. Lo sconto applicato è del 72% ed in pratica è il prezzo più basso dell'anno.

IObit Advanced System Care 15 PRO: i dettagli

La soluzione disponibile in promozione con uno sconto incredibile del 72% è l'Advanced System Care 15 PRO. Questo programma permette di velocizzare il proprio PC e di renderlo scattante anche dopo svariati mesi. Il software infatti ha una feature che va ad eliminare file inutili che vanno ad appesantire la RAM e quindi a rallentare il PC.

Tutto questo grazie ad un potente sistema che utilizza l'Intelligenza Artificiale che in pratica rende il vostro sistema più pulito e veloce anche nel medio lungo periodo. Il software però non va solo ad eliminare i files superflui ma è in grado di cancellare ogni traccia lasciata online garantendo quindi un'ottima protezione della privacy. Oltre a questo, è inclusa un'opzione che permette di aggiornare all'ultima versione i vostri programmi più utilizzati. Il tutto con 1 solo click!

IObit ci mette anche la faccia e garantisce che dopo l'utilizzo del suo programma il PC migliorerà le prestazione del 200%. Inoltre, è incluso anche un tool che previene gli attacchi spyware e malware in real time, proprio come un antivirus.

La licenza disponibile a meno di 14 euro è valida su ben 3 PC, questo significa che potrete andare a rendere più veloci tre dispositivi con un unico abbonamento.

IObit, inoltre, offre l'interessante garanzia Soddisfatti o Rimborsati per 60 giorni. In pratica, potrete provare Advanced System Care 15 PRO per due mesi e richiedere successivamente il rimborso se non sarete soddisfatti.

La soluzione che abbiamo visto poc'anzi è disponibile per poche ore ad un prezzo MAI VISTO, stiamo parlando di soli 13,99 euro per 1 anno di piano.

L'offerta in questione è, come detto prima, valida solo per la giornata di oggi.