IObit compie 17 anni e festeggia con una pioggia di sconti

IObit, azienda specializzata in software, festeggia i 17 anni di attività con una serie di iniziative alquanto interessanti per gli utenti.

Tra le varie attività del famoso marchio vi sono programmi che facilitano gli aggiornamenti dei driver, incrementano le prestazioni e permettono di proteggere efficacemente i computer. Una serie di interessanti software che, grazie agli sconti collegati al compleanno di IObit, oggi sono ancora più accessibili.

In questo senso, la casa produttrice festeggia con una serie di software per Windows, macOS e mobile caratterizzati da prezzi più che convenienti.

IObit festeggia i suoi 17 anni: software per Windows, macOS e mobile scontati

Per quanto riguarda gli utenti Windows, i programmi scontati sono moltissimi. Si parla infatti di:

Advanced SystemCare 15 PRO

Driver Booster 9 PRO

IObit Uninstaller 11 PRO

IObit Software Updater 4 PRO

Smart Defrag 7 PRO

Start Menu 8 PRO

IObit Malware Fighter 9 PRO

Protected Folder

Con sconti che possono raggiungere il 50%.

Non mancano anche le proposte legate all’ambiente macOS. Per gli utenti Apple, nello specifico, segnaliamo MacBooster. Stiamo parlando di un software che offre una pulizia profonda del sistema e un conseguente incremento delle prestazioni. Il tutto con un sistema completo per la sicurezza in ambiente Mac.

La sottoscrizione per proteggere un computer con MacBooster, grazie ai suddetti sconti, passa dai 59,95 dollari all’anno a soli 39,9 dollari.

Discorso simile per smartphone e iPhone con l’app AMC security. Si tratta di uno strumento in grado di effettuare la scansione del telefono per cercare ed eliminare eventuali agenti malevoli. Allo stesso tempo, AMC Security offre protezione rispetto ad attacchi phishing e ad eventuali furti di dati durante transizioni online.

E il costo? Proteggere un dispositivo con questo strumento, grazie all’attuale sconto, costa solamente 9,99 dollari all’anno. Non male, visto il prezzo di listino pari a 11,48 dollari.

A prescindere dal dispositivo in uso dunque, IObit permette a chiunque di poter festeggiare degnamente i suoi 17 anni di attività.

