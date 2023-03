IOBit festeggia 17 anni e ti regala tanti sconti sui prodotti

Non è ancora maggiorenne, ma IOBit vuole festeggiando i 17 anni di attività proponendo sui suoi tanti sconti interessanti.

Ma di cosa si occupa esattamente IOBit? Come ben saprai, anche il migliore dei PC, dopo un po’ di utilizzo, inizia a manifestare cali di prestazione.

Ciò è dovuto all’eccessivo accumulo di file temporanei, all’installazione o alla disinstallazione di applicativi e tanti altri fattori. Tutto questo inficia le capacità del dispositivo.

Non serve sprecare tempo e risorse portando il PC in un centro assistenza, poiché ci sono strumenti che sono in grado di mantenere le performance della macchina a livello ottimale.

È proprio quello che fa IOBit coi suoi prodotti: ottimizzare i dispositivi e renderli maggiormente sicuri.

Adesso, grazie all’anniversario dell’azienda, puoi ottenere questi potenti strumenti a un costo molto conveniente.

IOBit festeggia 17 anni proponendo sconti fino al 50%

IOBit è un’azienda che, fin dalla sua nascita, ha sempre proposto agli utenti molte soluzioni per ottimizzare e pulire i PC e altri dispositivi.

Durante il suo percorso di 17 anni, ha sempre puntato all’innovazione per mantenere lo standard elevato dei propri prodotti.

Uno tra tutti Advanced SystemCare 16 PRO, uno strumento concepito per mantenere un PC pulito, veloce e sicuro.

Particolare menzione merita Driver Booster 10 PRO, un ottimo prodotto che ti consente di aggiornare costantemente i driver del tuo PC, abitudine ottima se vuoi che il tuo computer lavori in sicurezza.

Poi c’è IObit Uninstaller 12 PRO, che è capace di disinstallare in modo perfetto ogni tipologia di software installato sul PC.

Il suo lavoro è quello di cancellare completamente tutti i file inutili che restano nel computer e portano a deteriorare l’hardware.

Per quanto riguarda l’ambito della sicurezza, puoi avvalerti di IObit Malware Fighter 10 PRO, strumento capace di individuare ed eliminare i malware.

Tutti questi prodotti sono acquistabili se clicchi sul link qui sotto:

L’ultima soluzione che ti propone IOBit è Protected Folder, un software che tutela i tuoi documenti personali e tutti gli altri file da hacker e occhi indiscreti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.