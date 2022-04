IObit festeggia Pasqua con software gratis e sconti

Anche il più prestante dei computer, con il passare dei mesi, diventa lento e macchinoso nello svolgere il suo lavoro.

Mantenere pulito e “in forma” il proprio dispositivo elettronico manualmente non è semplice: tempi ristretti, difficoltà per i meno esperti in tecnologia e un pizzico di pigrizia, costituiscono spesso una difficoltà quasi insormontabile. Sotto questo punto di vista, IObit rappresenta un’ancora di salvezza.

Stiamo parlando di un produttore software che, da ormai molti anni si occupa di proporre applicazioni, gratuite e a pagamento, in grado di ottimizzare le prestazioni del PC. Queste agiscono andando ad automatizzare tutta una serie di operazioni che l’utente comune difficilmente riesce ad effettuare in autonomia.

In vista delle feste di Pasqua, IObit ha deciso di celebrare tale evento con una pioggia di sconti che coinvolgono diversi suoi prodotti.

IObit: la Pasqua si festeggia con sconti e app gratuite

In occasione delle festività, IObit propone ai suoi clienti ben due software gratuiti, ovvero IObit Uninstaller 11 Free e Smart Defrag Pro 7.

Nel primo caso parliamo di un’app specializzata nella disinstallazione totale dei programmi, eliminando ogni file residuo e favorendo dunque le performance della macchina in uso.

Il secondo software invece, va a ottimizzare un’operazione come la deframmentazione del disco, utile per mettere in ordine dati e file e rendere dunque il computer più veloce.

Il pacchetto di Pasqua proposto da IObit include anche altri due software super scontati. Si tratta di Advanced SystemCare 15 PRO, uno strumento raffinato per agire sulla velocità del computer. In tal senso, tale app può arrivare a rendere del 200% più veloce un dispositivo.

Grazie allo sconto, una copia di Advanced SystemCare 15 PRO è disponibile nel pacchetto per appena 19,99 euro invece di 49,99 euro. A concludere il pacchetto vi è Driver Booster 9 PRO, la soluzione ideale per mantenere sempre aggiornati i propri driver. Quest’ultimo, sempre grazie allo sconto dell’85% è disponibile per appena 26,99 euro.

Facendo un rapido conto dunque, l’offerta natalizia di IObit prevede:

Advanced SystemCare 15 PRO , con l’85% di sconto, per 19,99 euro ;

, con l’85% di sconto, ; Driver Booster 9 PRO , con l’85% di sconto, a 26,99 euro ;

, con l’85% di sconto, ; IObit Uninstaller 11 Free , gratis;

, gratis; Smart Defrag Pro 7, gratis.

Tirando le somme, è possibile ottenere 4 software per spingere oltre i limiti il tuo computer spendendo meno di 47 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.