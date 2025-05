IONOS: costruisci il tuo sito web con un piano GRATUITO per un anno

IONOS è la piattaforma che ti permette di creare il tuo sito web in pochi, semplici passaggi, con tutto quello che serve per una corretta indicizzazione sui motori di ricerca, con dominio incluso, indirizzo e-mail e totalmente sicuro. Ora hai la fantastica opportunità di iniziare spendendo zero: il piano Plus, ideale per progettare un sito web con la massima libertà, è disponibile a…zero euro per un anno, per un risparmio complessivo di ben 216 euro.

Per i primi 12 mesi non spenderai dunque un centesimo e potrai creare un sito con un generatore basato su intelligenza artificiale che ti aiuterà a creare pagine web in modo intuitivo, veloce e soprattutto secondo le tue necessità. Basteranno pochi clic affinché il tuo sito sia operativo e online, con un design curato e contenuti ottimizzati. Incluso nel “prezzo” avrai anche un dominio gratuito e una casella email da 12GB.

Tutto questo per un piano che offre uno spazio web da 50 GB e la possibilità di creare fino a 200 pagine e alcune funzioni molto interessanti, come intelligenza competitiva e marketingRadar con cui ottenere informazioni preziose per migliorare la tua presenza online. Ancora, il generatore di immagini e di testi SEO con intelligenza artificiale ti supporteranno nel rendere il tuo sito davvero unico, creando contenuti accattivanti e soprattutto ottimizzati per i motori di ricerca. Inoltre, potrai persino integrare uno strumento per prenotazioni online.

Per concludere, con SiteAnalytics potrai tenere sotto controllo le performance del tuo sito per capire dove migliorare. Con IONOS puoi avere gratis, per un anno, il tuo sito web professionale, personalizzato e ottimizzato. Cosa aspetti? Attiva l’offerta ora.