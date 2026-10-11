IONOS festeggia 6,5 milioni di clienti con un hosting per WordPress a 0€ per il primo anno

L’azienda di web hosting tedesca IONOS ha tagliato il traguardo dei 6,5 milioni di clienti. Per festeggiare, ha lanciato una nuova offerta speciale che consente di ottenere un hosting per WordPress a 0 euro per il primo anno, senza costi di attivazione né vincoli, per un periodo di tempo limitato.

Tutti i piani hosting di IONOS includono dominio, e-mail e SSL, aggiornamenti automatici, prestazioni elevate e una garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative. Al termine del primo anno, il piano in offerta gratis per un anno si rinnova a 10 euro al mese, con la possibilità comunque di disdire in qualsiasi momento.

Expand è il piano protagonista dell’offerta in corso in casa IONOS. La promozione di cui vi stiamo parlando permette di risparmiare 132 euro per il primo anno, dal momento che il prezzo di listino è pari a 11 euro al mese.

È un piano adatto a tutti, anche a chi non ha mai aperto un sito tutto suo prima d’ora. Il merito è del website builder basato sull’intelligenza artificiale, che permette di creare un nuovo sito nel giro di pochi minuti partendo da una descrizione chiara ed esaustiva del progetto web che si ha in mente.

Oltre al website builder basato sull’intelligenza artificiale, con Expand ciascun utente ha a disposizione anche altri strumenti AI, tra cui quelli per la creazione di testi, immagini, pagine e articoli di blog. A tutto ciò si aggiunge poi un assistente AI che affianca gli utenti nella personalizzazione dei contenuti, nella modifica del design e nell’assistenza relativa a WordPress.

I clienti IONOS del piano Expand possono inoltre beneficiare di un dominio gratuito per il primo anno, cinque indirizzi di posta elettronica per comunicare con utenti e aziende, nonché 50 GB di spazio di archiviazione su SSD per i progetti più ambiziosi.