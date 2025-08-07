IONOS: il website builder a costo zero (per un anno) con cui creare un'entrata passiva

MyWebsite Now Starter di IONOS è la risposta che cercavi per creare un sito web in pochi passi, senza sapere neanche una riga di codice, ma avendo tutto quello che serve per essere indicizzati e creare così, magari, anche una entrata passiva in maniera semplice e veloce. Prima di parlartene, ti diciamo subito che la piattaforma è disponibile gratis per un anno, con uno sconto maxi di 216 euro.

Questa promo a tempo limitato è davvero da prendere al volo perché, una volta attivata, potrai partire subito. Si comincia dalla base: un template tra i tanti a tua disposizione, ovviamente responsive e perfetto per funzionare su smartphone, tablet e desktop. Naturalmente, avrai la facoltà di scegliere i colori, spostare eventuali sezioni con il drag & drop e personalizzare ogni singolo dettaglio che preferisci.

Poi, potrai iniziare a riempirlo con i tuoi contenuti o quelli messi a disposizione da IONOS, tra testi e immagini, inclusa la possibilità di generare testi accattivanti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

A questo devi aggiungere il resto: un dominio incluso nel prezzo, e-mail professionale, certificato SSL, assistenza dedicata, funzionalità SEO per posizionarti su Google e anche la possibilità di creare un e-commerce per ricevere ordini e pagamenti.

Creare un sito web oggi non è mai stato così semplice e IONOS lo rende ancora più semplificato: attiva adesso MyWebsite Now Starter e comincia a costruire.