 IONOS: il website builder a costo zero (per un anno) con cui creare un'entrata passiva
IONOS ti permette di creare un sito web in pochi passi sfruttando un website builder con intelligenza artificiale. Gratis per un anno.
Telecomunicazioni Domini e hosting
MyWebsite Now Starter di IONOS è la risposta che cercavi per creare un sito web in pochi passi, senza sapere neanche una riga di codice, ma avendo tutto quello che serve per essere indicizzati e creare così, magari, anche una entrata passiva in maniera semplice e veloce. Prima di parlartene, ti diciamo subito che la piattaforma è disponibile gratis per un anno, con uno sconto maxi di 216 euro.

Questa promo a tempo limitato è davvero da prendere al volo perché, una volta attivata, potrai partire subito. Si comincia dalla base: un template tra i tanti a tua disposizione, ovviamente responsive e perfetto per funzionare su smartphone, tablet e desktop. Naturalmente, avrai la facoltà di scegliere i colori, spostare eventuali sezioni con il drag & drop e personalizzare ogni singolo dettaglio che preferisci.

Poi, potrai iniziare a riempirlo con i tuoi contenuti o quelli messi a disposizione da IONOS, tra testi e immagini, inclusa la possibilità di generare testi accattivanti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

A questo devi aggiungere il resto: un dominio incluso nel prezzo, e-mail professionale, certificato SSL, assistenza dedicata, funzionalità SEO per posizionarti su Google e anche la possibilità di creare un e-commerce per ricevere ordini e pagamenti.

Creare un sito web oggi non è mai stato così semplice e IONOS lo rende ancora più semplificato: attiva adesso MyWebsite Now Starter e comincia a costruire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ago 2025

7 ago 2025
