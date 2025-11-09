IONOS MyWebsite Now: il modo più semplice ed economico per lanciarti online

Iniziare il nuovo anno con un’idea nel cassetto è bello. Trasformarla in qualcosa di reale lo è ancora di più. IONOS offre uno strumento pensato proprio per chi sta muovendo i primi passi. Con MyWebsite Now Starter puoi creare il tuo sito in modo intuitivo e veloce, anche se non hai alcuna esperienza tecnica.

Per il primo anno la piattaforma è completamente gratuita, un grande vantaggio per chi sta partendo e vuole contenere i costi. Hai a disposizione un dominio personalizzato, un’email professionale e un assistente AI che ti aiuta a scegliere testi, immagini e struttura del sito in modo coerente con lo stile della tua attività.

Costruisci la tua presenza online con IONOS MyWebsite Now Starter

Costruire un sito con IONOS è come arredare una casa nuova. Parti scegliendo l’ambiente, i colori, l’atmosfera. Poi inserisci i contenuti che ti rappresentano. In pochi minuti puoi ottenere una pagina pulita e curata che mostra chi sei in maniera chiara e professionale. Non serve conoscere linguaggi di programmazione. Non serve nemmeno avere una strategia complicata. Serve solo la volontà di farsi vedere.

Un sito ben realizzato è un investimento su di te. Ti permette di presentare i tuoi servizi senza dover ogni volta spiegare tutto da zero. È un punto fermo, stabile, che lavora al tuo posto anche quando tu non stai lavorando. Può attirare contatti, far nascere collaborazioni e costruire opportunità che oggi magari non immagini ancora. Ed è la base ideale per crescere nel tempo. Puoi aggiungere pagine, progetti, portfolio, blog, recensioni, ciò che desideri man mano che la tua attività prende forma. Questo nuovo anno può essere l’inizio di qualcosa che ti appartiene davvero. Un sito è il primo mattone di questa costruzione. E con gli strumenti giusti, partire è molto più semplice di quello che sembra.