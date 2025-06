IONOS permette di creare un sito personalizzato in pochi minuti

IONOS è un’azienda di web hosting tedesca, punto di riferimento nel suo settore in Europa. Tra i suoi tanti servizi include anche un avanzato website builder con AI, vale a dire un “costruttore di un sito web” basato sull’intelligenza artificiale. Utilizzando tale strumento, tutti sono in grado di creare un sito web personalizzato in pochi minuti, anche chi è completamente a digiuno di conoscenze informatiche o di programmazione.

Il website builder affiancato dall’intelligenza artificiale di IONOS è incluso nel pacchetto MyWebsite Now Starter, ora in offerta gratis per un anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro l’anno. La promozione include anche sia un dominio che un indirizzo di posta elettronica professionale.

Creare un sito personalizzato con IONOS in 3 passaggi

La creazione di un sito web personalizzato con il website builder di IONOS richiede tre passaggi: la scelta di un template che si adatti all’idea generale del sito, l’aggiunta di sezioni responsive realizzate da web designer professionisti, e la personalizzazione a portata di un clic di colori, font e ulteriori elementi.

Gli utenti hanno a disposizione numerosi template sulle categorie più varie: si va dal matrimonio ai viaggi, dalla fotografia al business, fino all’immobiliare e ristorante. Il consiglio è naturalmente di scegliere quello più adatto al proprio progetto online e alla propria attività.

Dopo aver scelto il tema, si passa al secondo step. In questa fase bisogna selezionare le sezioni e le pagine del sito, affinché il progetto prenda vita. Le sezioni disponibili con il website builder sono tutte responsive (si adattano cioè a qualsiasi dispositivo tra smartphone, PC e tablet) e progettate da esperti di web design. Aiutandosi poi con l’utile strumento drag and drop, è possibile organizzare in modo intuitivo anche la navigazione, in modo da fornire la migliore esperienza d’uso possibile per gli utenti.

Infine non resta che la personalizzazione: quest’ultimo passaggio è a portata di clic e permette di modificare in un istante dimensioni, font e colori. Ora è tutto pronto per la pubblicazione del sito.