IONOS: un anno di web hosting gratis con dominio incluso

Quando si tratta di servizi hosting, affidabilità e scalabilità sono essenziali. IONOS presenta un’offerta difficile da ignorare: un anno di web hosting gratis nel piano Plus, con 120 euro di sconto. L’iniziativa, attiva per un periodo limitato, permette di avviare un sito professionale senza costi iniziali, includendo dominio, certificato SSL e caselle e-mail. La disponibilità del servizio è garantita al 99,99%, un valore elevato che consente di mantenere online siti vetrina, blog, e-commerce e landing page anche in caso di picchi di traffico.

Infrastruttura europea e prestazioni ottimizzate

IONOS gestisce tutti i dati in data center europei certificati, garantendo tempi di risposta rapidi e una protezione avanzata. I piani includono storage su NVMe SSD (fino a 350 GB per il Premium), CDN per migliorare la velocità di caricamento e strumenti professionali come SSH, SFTP, PHP 8.2 e WP-CLI. L’installazione in un clic di WordPress, Joomla o Drupal permette di avviare un progetto anche senza competenze tecniche approfondite, mentre la scalabilità immediata delle risorse consente di gestire aumenti di traffico senza cambiare piano.

Sicurezza integrata e backup automatici

Ogni pacchetto integra un certificato SSL Wildcard, protezione DDoS e scanner antimalware che analizza le pagine web in tempo reale. I backup automatici conservano fino a sei versioni dei file, utili in caso di errori, aggiornamenti falliti o eliminazioni accidentali. Questo approccio riduce il rischio di downtime e protegge la reputazione del sito, elemento determinante soprattutto per attività professionali e progetti commerciali.

Supporto italiano 24/7 e un consulente dedicato

Oltre 6 milioni di clienti hanno scelto IONOS, un dato che si riflette nella qualità dell’assistenza. Il supporto è disponibile 24 ore su 24 in lingua italiana, mentre i clienti possono richiedere anche un consulente personale per consigli tecnici o strategici. Le recensioni Trustpilot (TrustScore 4.5) confermano un elevato livello di soddisfazione, con particolare apprezzamento per la velocità di risposta e la competenza degli operatori. L’offerta gratuita del primo anno permette di testare l’intero ecosistema senza vincoli, mantenendo un prezzo competitivo anche al rinnovo. Per conoscere lìofferta completa di Ionos clicca qui.