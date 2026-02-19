IONOS Web Hosting: 1 anno gratis per il tuo sito

Hosting europeo con disponibilità garantita al 99,99%

IONOS offre un’infrastruttura ridondante e georidondante che assicura una disponibilità del servizio del 99,99%. I data center europei certificati ISO garantiscono elevati standard di sicurezza e conformità, mentre la protezione DDoS integrata contribuisce a mantenere il sito sempre online.

Ogni piano include certificato SSL Wildcard, dominio omaggio per un anno ed e-mail professionali. Nessun costo nascosto: i prezzi sono chiari e trasparenti.

I piani disponibili: Standard, Plus e Premium

Il piano Standard è pensato per chi avvia un progetto di piccole dimensioni e include 100 GB su NVMe SSD, una casella e-mail e scanner antimalware, con prezzo promozionale a 3 €/mese per 6 mesi, poi 5 €/mese.

Il piano Plus rappresenta l’offerta di punta del momento: 200 GB su NVMe SSD, 2 caselle e-mail, accesso esteso alle risorse del server e CDN per prestazioni migliorate. È attivabile a 0 €/mese per 12 mesi, poi 9 €/mese.

Il piano Premium è dedicato a chi punta a una crescita rapida, con 350 GB su NVMe SSD, risorse server quintuplicate, 4 caselle e-mail e CDN inclusa, a 6 €/mese per 6 mesi, poi 12 €/mese.

Tutti i piani prevedono traffico illimitato, backup automatici fino a 6 giorni e strumenti avanzati per sviluppatori come SSH, SFTP, WP-CLI e supporto PHP 8.2.

WordPress, VPS e strumenti professionali

IONOS consente l’installazione in un clic di CMS come WordPress, Joomla e Drupal. L’hosting WordPress è ottimizzato per performance e sicurezza, mentre per progetti più strutturati sono disponibili VPS su hardware Dell Enterprise con accesso root completo.

Grazie alla possibilità di scalare le risorse con un clic, il sito può crescere senza necessità di cambiare piano o migrare infrastruttura.

Assistenza italiana 24/7 e Trustpilot 4.4

Uno dei punti di forza è l’assistenza clienti interamente in lingua italiana, disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. È inoltre previsto un consulente personale dedicato durante gli orari d’ufficio per supportare strategie e sviluppo del progetto.

Un punto di partenza concreto per trasformare un’idea in presenza online stabile e performante. Per conoscere l’offerta completa clicca qui.