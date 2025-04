Ionos è il Web Hosting che si adatta alle tue ambizioni da 1€ al mese

Oggi il Web Hosting cambia e diventa su misura, adattabile alle tue ambizioni, grazie a Ionos. Scopri questo servizio incredibilmente completo e dettagliato, ricco di funzionalità ideali sia per chi è all’inizio che per chi è un professionista. Abbonati subito a partire da solo 1 euro al mese, invece di 9 euro al mese. Il pacchetto base è perfetto per iniziare.

Con Ionos hai inclusi tantissimi vantaggi e molte funzionalità. Per la tua sicurezza e quella del tuo sito hai il Certificato SSL e la protezione DDoS. Inoltre, aspetto fondamentale per un sito sono velocità, flessibilità e scalabilità. Avrai un dominio e consulente personale, sempre disponibile per rispondere a ogni tua richiesta. Infine, grazie a questa promozione, hai 1 anno gratis del gestionale di fatturazione elettronica FlexTax.

Cosa chiedere di più? Ionos spiega: “Il web hosting IONOS è estremamente veloce. Manteniamo i tuoi server web e lo spazio di archiviazione sulla stessa piattaforma, in modo che tu possa ottenere prestazioni migliori e anche utenti più soddisfatti. La protezione DDoS (Distributed Denial of Service) protegge il tuo sito web dagli attacchi, così rimane sempre online“.

Web Hosting Ionos: sicurezza e funzionalità all’avanguardia

Con il Web Hosting Ionos hai accesso a funzionalità all’avanguardia sempre al massimo della sicurezza. Abbonati subito a partire da solo 1 euro al mese. Si tratta di un’offerta speciale adatta alle tue necessità. Puoi scegliere tra tre piani integrali in base alle tue esigenze e ambizioni:

il Piano Business , pensato per progetti web più grandi, è in offerta speciale all’89% di sconto. Lo attivi a soli 1 euro al mese, anziché 9 euro al mese. Consigliato per 1 o 2 siti web, include: 100 GB di spazio web; 100 database: MariaDB o MySQL; E-mail professionale inclusa; Dominio omaggio per un anno; Accesso SSH, SFTP e WP-CLI; Performance iniziale: livello 1.

Scopri tutti i piani disponibili con Ionos e accedi al risparmio senza rinunce.