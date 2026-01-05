IONOS Website Builder in offerta: il tuo sito web gratis per un anno con dominio incluso

Inizia il 2026 con un obiettivo: aprire il tuo nuovo sito web, blog o e-commerce. E grazie alla promozione IONOS, puoi ottenere l’accesso al website builder e a tutte le sue funzionalità AI GRATIS per un intero anno. Dominio incluso. Un’offerta pensata per chi vuole partire subito, anche senza avere competenze tecniche.

Website Builder IONOS: cos’è per chi è pensato

MyWebsite Now Starter è il website builder di IONOS progettato per i principianti che vogliono realizzare un sito web personalizzato in modo intuitivo. È ideale per:

siti aziendali e professionali

blog personali

portfolio online

primi progetti di e-commerce

Tutto è gestibile da un’unica interfaccia, con strumenti guidati che accompagnano l’utente passo dopo passo. Il dominio è incluso, così come il certificato SSL per tutta la durata dell’abbonamento. Uno dei principali vantaggi dell’offerta IONOS è l’integrazione di strumenti AI avanzati inclusi nel pacchetto.

Tra questi, segnaliamo il generatore di testo AI (anche SEO), lo strumento di ottimizzazione testi AI e il generatore di immagini e palette di colori, sempre AI, per design professionali. Puoi personalizzare ogni dettaglio del tuo sito web, dalle forme ai colori, dai font alle immagini, selezionabili da una galleria di oltre 17 mila.

Non mancano funzioni SEO integrate per un migliore posizionamento sui motori di ricerca, layout personalizzabile con drag and drop, layout responsive per desktop, smartphone e tablet e sezioni ottimizzate per velocità e usabilità. Con IONOS hai a disposizione anche una casella e-mail professionale da 12 GB, assistenza personalizzata con un consulente dedicato e sito senza pubblicità.

L’offerta IONOS è un’occasione concreta per creare un sito web professionale senza costi iniziali. Approfitta subito della promo e ottieni un anno GRATIS, risparmiando 216 euro complessivamente.