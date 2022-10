iOS 16.2 e 16.3: ecco le possibili date di rilascio

Nel corso degli ultimi giorni, Apple ha reso disponibili le prime beta delle prossime versioni dei suoi sistemi oprativi per smartphone, tablet e computer: iOS 16.2, iPadOS 16.2 e maOS Ventura 13.1. Con ogni probabilità, il rilascio pubblico avverrà a metà dicembre 2022. A rendere nota la cosa non è stata la stessa azienda di Cupertino, sia ben chiaro, ma Mark Gurman di Bloomberg con la sua newsletter Power On.

iOS 16.2 e 16.3: in arrivo nei prossimi mesi

Il giornalista, infatti, fa sapere che mentre quasi sicuramente Apple non presenterà più aggiornamenti hardware per quest’anno, sono tuttavia attesi degli update software, i quali dovrebbero essere rilasciati entro la fine del 2022.

Gli aggiornamenti di iOS 16.2 e iPadOS 16.2, che hanno iniziato i beta testing la scorsa settimana, dovrebbero essere rilasciati intorno a metà dicembre.

Ricordiamo che, grazie al nuovo giro di beta, è già possibile sapere che la prossima versione del sistema operativo per iPhone include alcune modifiche minori e la nuova app di collaborazione Freeform che è stata avvistata per la prima volta durante l’ultima WWDC.

Ma non finisce qui. Gurman informa pure in merito alle relase ancora successive, iOS 16.3 e macOS Ventura 13.3. A suo dire, il gruppo di Cupertino provvederà al rilascio pubblico tra l’inizio di febbraio e la fine di marzo del 2023.