iOS 17.1 risolve i problemi di burn-in su iPhone 15 Pro Max

Il fastidioso problema di burn-in dello schermo su iPhone 15 Pro Max che alcuni utenti hanno iniziato a lamentare nel corso degli ultimi giorni pare essere destinato a terminare a stretto giro, con l’avvento di iOS 17.1.

iOS 17.1: addio al burn-in su iPhone 15 Pro Max

Infatti, l’aggiornamento a iOS 17.1, attualmente disponibile sotto forma di RC e a giorni fruibile da tutti, che Apple sta per rilasciare va a risolvere la problematica in questione. Nelle note di rilascio si legge appunto che l’update va a risolvere un problema che potrebbe causare la persistenza delle immagini del display.

Dal lancio dei nuovi iPhone 15 ci sono state alcune segnalazioni di gravi burn-in dello schermo. Si è ipotizzato potesse trattarsi di un problema di natura hardware legato al display OLED, ma considerando quanto riferito con il rilascio di iOS 17.1 è chiaro che si tratta in realtà di una difficoltà a livello software a cui fortunatamente il colosso di Cupertino ha provveduto a porre rimedio con una certa tempestività.

Da tenere presente che la maggior parte delle segnalazioni proveniva da possessori di iPhone 15, ma c’erano pure alcuni utenti con iPhone 13 Pro e iPhone 12 Pro che hanno visto problemi simili, motivo per cui le note di rilascio di Apple non menzionano specificamente la sua ultima gamma di smartphone.

L’aggiornamento di iOS 17.1 va a risolvere anche un problema che potrebbe causare il ripristino delle impostazioni della privacy della posizione durante il trasferimento o l’abbinamento di un Apple Watch per la prima volta e un bug che potrebbe far sì che le suonerie personalizzate e acquistate non appaiano come opzioni per un tono di testo.