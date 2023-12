iOS 17.3 beta: funzionalità Stolen Device Protection

Dopo aver annunciato la disponibilità di iOS 17.2, Apple ha rilasciato la prima versione beta di iOS 17.3. Una delle novità incluse nell’aggiornamento del sistema operativo è Stolen Device Protection. La funzionalità permette di bloccare l’accesso ai dati personali, quando un ladro ruba l’iPhone e scopre il passcode usato dall’utente.

Stolen Device Protection: come funziona

Il Wall Street Journal aveva evidenziato un aumento dei furti di iPhone negli Stati Uniti. Prima di rubare lo smartphone, i ladri seguono la vittima e vedono il passcode digitato per lo sblocco. Possono così accedere all’intera vita digitale degli utenti. In iOS 17.3 beta è stata aggiunta una funzionalità che impedisce il furto di dati personali e finanziari.

Stolen Device Protection sfrutta il riconoscimento biometrico e la posizione geografica per bloccare l’accesso ad alcune impostazioni di sicurezza. Se il ladro ottiene il passcode può cambiare la password dell’account, disattivare Find My (Dov’è) e resettare l’iPhone. Con la funzionalità attiva è invece necessario usare Face ID o Touch ID. Inoltre, se lo smartphone si trova in un luogo non frequentato spesso, si deve attendere un’ora per ripetere nuovamente l’autenticazione biometrica prima di cambiare la password.

Il ladro può usare il passcode anche per ottenere la chiave di ripristino e impedire il reset della password tramite numero di telefono o email. Se Stolen Device Protection è attiva, l’operazione richiede due autenticazioni biometriche a distanza di un’ora. Il passcode consente inoltre l’accesso al password manager (iCloud Keychain). La funzionalità blocca l’accesso senza Face ID o Touch ID. Ovviamente il passcode non sarà più l’opzione di backup se fallisce l’autenticazione biometrica.

Queste sono le azioni che richiedono l’uso di Face ID o Touch ID quando Stolen Device Protection è attiva:

Accesso alle password di iCloud Keychain

Richiesta di una nuova Apple Card

Cancellazione di tutti i contenuti

Disattivazione di Lost Mode (modalità smarrito)

Invio di Apple Cash all’account bancario

Uso dell’iPhone per impostare un nuovo dispositivo

Uso dei metodi di pagamenti salvati in Safari

Queste sono invece le azioni che richiedono l’uso di Face ID o Touch ID e un’ora di attesa:

Cambio della password di Apple ID

Attivazione della chiave di ripristino

Cambio del contatto o del numero di telefono fidato

Attivazione Face ID o Touch ID

Disattivazione Face ID o Touch ID

Disattivazione Find My (Dov’è)

Disattivazione Stolen Device Protection

Ovviamente ci sono altre operazioni possibili, utilizzando solo il passcode. Gli utenti dovrebbero utilizzare sempre Face ID o Touch ID (eliminato negli iPhone più recenti).