Apple iOS 17.2: Journal, supporto Qi2 e altre novità

Apple ha annunciato la disponibilità di iOS 17.2 per tutti gli iPhone supportati. La principale novità è rappresentata dall’app Journal, mostrata alla WWDC di giugno. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiunto il supporto per la ricarica wireless Qi2 (solo iPhone 13 e 14) e incluso specifiche funzionalità per gli iPhone 15 Pro, come la registrazione di video spaziali da visualizzare nell’app Foto del Vision Pro.

Tutte le novità di iOS 17.2

La nuova app Journal è in pratica un diario personale che consente agli utenti di catturare i momenti importanti e gli eventi speciali, utilizzando testo, foto, posizioni geografiche, registrazioni audio e altro. È possibile anche aggiungere contenuti da altre app.

Grazie all’algoritmo di machine learning, l’app può creare “ricordi” in base alle precedenti attività, ad esempio un luogo visitato, le foto scattate e le canzoni ascoltate. Tutti i dati sono protetti. Se l’utente blocca l’iPhone con un passcode, Journal applica la crittografia. È possibile anche aggiungere un secondo livello di autenticazione (passcode, Face ID o Touch ID). Il backup su iCloud è protetto dalla crittografia end-to-end.

Come anticipato pochi giorni fa, iOS 17.2 aggiunge il supporto per Qi2 agli iPhone 13 e 14 (gli iPhone 15 sono già compatibili). La nuova tecnologia di ricarica wireless, introdotta a metà novembre, permette di usare un caricabatteria certificato da 15 Watt, invece del MagSafe di Apple.

Due novità sono esclusive per gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Sfruttando le fotocamere posteriori (principale e ultra grandangolare) è possibile registrare video spaziali (3D) a 1080p e 30 fps. I video vengono mostrati in 2D su iPhone e altri dispositivi, ma “prendono vita” con il visore Vision Pro. Dopo averli sincronizzati su iCloud è possibile riprodurli dall’app Foto.

Apple ha inoltre aggiunto l’opzione Translate (Traduci) all’Action Button. Gli utenti possono quindi tradurre una frase o avviare una conversazione con qualcuno in un’altra lingua. Con iOS 17.2 (ma anche iPadOS 17.2 e watchOS 10.2) è possibile accedere ai dati dell’app Health usando i comandi vocali di Siri. La funzionalità è al momento disponibile in inglese e cinese.

L’aggiornamento include numerosi miglioramenti per Messaggi, Meteo, Music, AirDrop e widget. Qui è disponibile l’elenco completo.