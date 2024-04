iOS 17.5 permette di installare le app da Web

Apple ha rilasciato nelle scorse ore la prima beta di iOS 17.5, implementando una gran bella novità nell’Unione Europea, al fine di adeguarsi al DMA (Digital Markets Act): la possibilità di effettuare il download di app direttamente dai siti Web degli sviluppatori, dunque non più solo tramite marketplace di terze parti.

iOS 17.5: download delle app dai siti degli sviluppatori

Il supporto per questa funzione consentirà di scaricare app come Spotify, Fortnite e altre direttamente su iPhone se gli sviluppatori che se ne occupano dovessero accettare i termini di Apple.

Per consentire il download delle app da Web, però, gli sviluppatori dovranno infatti aderire ai nuovi termini commerciali dell’App Store, il che sta a significare che pagheranno la Core Technology Fee di 0,50 euro per ogni prima installazione annuale superiore a un milione negli ultimi 12 mesi.

Qualsiasi app distribuita via Web, inoltre, dovrà attenersi alle linee guida del colosso di Cupertino, senza contare che gli sviluppatori dovranno soddisfare criteri specifici, ovvero essere membri dell’Apple Developer Program per due anni consecutivi o più e avere un’app con più di un milione di prime installazioni su iOS nell’Unione europea nell’anno precedente. Altri requisiti includono la presentazione al processo di notarizzazione di Apple e la pubblicazione di politiche di raccolta dei dati trasparenti.

Da tenere presente che Apple fornirà agli sviluppatori autorizzati un’API che consentirà loro di offrire le proprie app per il download dal Web. Sarà possibile eseguire il backup, il ripristino, l’aggiornamento e altro ancora delle app scaricate tramite questa modalità. Le app potranno essere scaricate in questo modo solo su iPhone, in quanto le modifiche non si applicano all’iPad.