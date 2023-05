iOS 17 trasformerà l'iPhone in uno smart display

Molte novità che Apple annuncerà durante la WorldWide Developers Conference del 5-9 giugno riguarderanno iOS 17. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha sviluppato una nuova interfaccia per il lock screen che permetterà di sfruttare l’iPhone come smart display.

Lock screen come smart display

La funzionalità potrebbe essere considerata l’estensione di quella introdotta con iOS 16 che consente di personalizzare il lock screen con widget e sfondi. Con iOS 17 verrà implementata una modalità che permetterà di visualizzare diverse informazioni live sulla schermata di blocco, esattamente come avviene per gli smart display Amazon Echo Show e Google Nest Hub.

Apple mostrerà news, meteo, valori azionari, notifiche, appuntamenti di calendario e altro, quando l’iPhone è bloccato e posizionato in orizzontale. La funzionalità dovrebbe essere simile a quella offerta da Google con il widget At a Glance dei Pixel oppure quando lo smartphone viene posizionato sul Pixel Stand. Non è chiaro se la novità sarà disponibile anche in iPadOS 17, visto che il nuovo lock screen di iOS 16 non è presente in iPadOS 16.

L’azienda di Cupertino ha pianificato molti cambiamenti per il sistema operativo. Sono previsti aggiornamenti per diverse app, oltre che per SharePlay e AirPlay. Probabilmente iOS 17 sarà la prima versione che consentirà il sideloading delle app, uno degli obblighi previsti dal Digital Markets Act (Legge sui mercati digitali) in Europa.

Ovviamente il protagonista della WWDC 2023 sarà Reality Pro (o Reality One), l’atteso visore per la realtà mista (virtuale e aumentata). I fan di Apple devono attendere solo pochi giorni per scoprire tutte le novità in arrivo.

