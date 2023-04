iOS 17: novità per lock screen, Apple Music e Libreria app

In occasione della WWDC 2023 che si terrà a giugno, Apple toglierà i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi. A prendersi parte della scena ci sarà pure iOS 17 per iPhone, in merito al quale già nelle ultime settimane sono iniziate a circolare svariate indiscrezioni sulle presunte funzionalità e caratteristiche. A tal proposito, è notizia recente quella che porterà in dote varie novità relative alla schermata di blocco, ad Apple Music e alla Libreria app.

iOS 17: cambiamenti per schermata di blocco, Apple Music e Libreria app

Andando più nello specifico, la schermata di blocco dovrebbe andare a offrire varie dimensioni pure per quel che concerne i font. Inoltre, come già accade su Apple Watch, le schermate personalizzate potrebbero essere condivise anche con altri utenti.

Potrebbe inoltre venire implementata la possibilità di visualizzare i testi di Apple Music che, in linea più generale, dovrebbe presentare un’interfaccia maggiormente semplificata, con meno informazioni testuali e più grafica e immagini.

In merito alla Libreria app, le cartelle presenti dovrebbero offrire la possibilità di essere rinominate manualmente. Ci sono altresì migliorie riguardo il cursore della luminosità della torcia che dovrebbe poter essere regolato liberamente, al pari di quanto avviene con il cursore del volume. Sono attesi pure miglioramenti per il Centro di Controllo, senza però andare a stravolgere design e funzionamento.

Da tenere presente che non si tratta di informazioni ufficiali, motivo per cui potrebbero anche rivelarsi inesatte. Ad ogni modo, la fonte pare essere abbastanza attendibile, è la stessa che settimane addietro ha rivelato in anticipo che Apple avrebbe poi lanciato sul mercato un iPhone 14 in colorazione gialla, cosa che poi è effettivamente accaduta.

