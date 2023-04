iOS 17: svelate le tante presunte principali novità

Alla presentazione ufficiale di iOS 17 ormai non manca molto – la WWDC 2203, evento in occasione del quale Apple toglierà i veli ai suoi nuovi sistemi operativi, si terrà dal 5 al 9 giugno – e più il momento si avvicina più emergono indiscrezioni riguardo il nuovo OS per iPhone. Nelle ultime ore, infatti, c’è stata una ricca fuga di notizie riguardo quelle che saranno le principali caratteristiche dell’aggiornamento.

iOS 17: ecco le principali novità

La fonte sembrerebbe essere attendibile e le indiscrezioni vanno innanzitutto a confermare il fatto che iOS 17 sarà, come già vociferato, incentrato su prestazioni, efficienza, stabilità e supporto a lungo termine.

Si apprende poi che le funzionalità della Dynamic Island saranno ampliate, ma pure che saranno implementate nuove impostazioni per l’always on display, dei filtri aggiuntivi per le Full Immersion, delle modifiche e delle opzioni aggiuntive per il sistema di gestione delle notifiche e che verrà resa disponibile una modalità di accessibilità personalizzata.

Sono altresì attesi miglioramenti per CarKey e una maggiore integrazione con l’app Wallet, una nuova interfaccia grafica per l’app Salute e il tab dei preferiti associato, vari importanti miglioramenti per Ricerca e Spotlight, il supporto alle API/framework ARKit per il visore e una nuova app Fotocamera.

Proprio in merito all’app Fotocamera, viene reso noto che in realtà le modifiche erano già in programma con il rilascio di iPhone 14 Pro.

Inoltre, Apple starebbe testando dei widget “attivi” con pulsanti one-tap, cursori e altro, al fine di rendere il tutto più dinamico.

Le indiscrezioni suggeriscono altresì che, contrariamente a quanto reso noto nei giorni scorsi, iOS 17 sarà compatibile con tutti gli iPhone che già lo sono con iOS 16.

Da tenere presente che non viene fatto alcun riferimento al Centro di Controllo revisionato di cui invece si era parlato in precedenza.