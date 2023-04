iOS 17 cambierà radicalmente il Centro di Controllo?

Mentre si discute sul possibile, mancato supporto di iOS 7 a certi device della Mela, in rete i tipster del settore appassionati di iPhone continuano a ricercare informazioni utili al fine di inquadrare le grandi novità in arrivo con tale aggiornamento. In attesa della presentazione del 5 giugno 2023 durante l’annuale Worldwide Developer Conference (WWDC) di Apple, online ci sono state delle anticipazioni in merito al possibile rifacimento del Centro di Controllo.

Il Centro di Controllo cambierà con iOS 7?

A parlarne è stato il portale MacRumors, dopo avere contattato un membro anonimo dei suoi forum già noto per i leak della Dynamic Island in dotazione all’iPhone 14 Pro. Egli ha dunque anticipato che iOS 17 si concentrerà sui miglioramenti delle prestazioni e della stabilità, adottando un Centro di controllo rinnovato. Non si conoscono, tuttavia, dettagli ulteriori sulle modifiche pianificate per la feature definita altrimenti Control Center, rimasta sostanzialmente la medesima sin dal debutto con iOS 7.

A oggi consente ai possessori di iPhone di accedere comodamente ai controlli per Wi-Fi, Bluetooth, luminosità del display, volume e molte altre funzioni di sistema, semplicemente scorrendo verso il basso dall’angolo superiore destro dello schermo. A dieci anni dal lancio, Apple potrebbe rendere il Centro di Controllo più personalizzabile, rinnovando il suo design dopo innumerevoli modifiche minime.

Fermo restando che questi sono rumor da prendere con le pinze, si tratterebbe indubbiamente di una novità molto apprezzata dalla community.

Tra le altre funzionalità anticipate, invece, si parla di opzioni per “soddisfare le richieste più frequenti degli utenti” al fine di rendere l’iPhone più fluido e intuitivo.