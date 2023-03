iPhone 14 si fa giallo: la nuova colorazione presto in pre-order

Apple ha annunciato a sorpresa una nuova colorazione per la famiglia di smartphone iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Si tratta del giallo che andrà presto ad unirsi agli altri colori già disponibili: mezzanotte, galassia, (PRODUCT)RED, blu e viola.

Il lancio è previsto a partire da martedì 14 marzo con i preordini che avranno inizio sul sito ufficiale Apple e, si può immaginare, presso i rivenditori autorizzati. Contestualmente, arrivano anche nuove custodie in silicone nelle colorazioni giallo canarino, oliva, blu cielo e iris.

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple ha commentato così l’annuncio:

“Le persone amano il loro iPhone e vi fanno affidamento ogni giorno per tutto. Ora la linea di iPhone 14 e iPhone 14 Plus si arricchisce di un nuovo colore giallo. Autonomia straordinaria, design leggero, funzioni di livello professionale per foto e video, innovazioni per la sicurezza all’avanguardia come SOS emergenze via satellite, e tutto ciò che iOS 16 ha da offrire, fanno di iPhone 14 un’opzione perfetta per chiunque sia in cerca di un nuovo iPhone.”