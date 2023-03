iPhone 14 e 14 Plus: colorazione gialla in arrivo?

Nei giorni scorsi sono emerse interessanti indiscrezioni riguardo quelle che potrebbero essere le colorazioni dei futuri iPhone 15, con l’implementazione di alcune tonalità inedite, ma a quanto pare Apple ha in serbo delle novità in tal senso pure per la sua attuale gamma di smartphone. Stando infatti agli ultimi rumors, l’azienda potrebbe rilasciare iPhone 14 e 14 Plus nella colorazione gialla.

iPhone 14 e 14 Plus in giallo

La notizia è emersa inizialmente sulla piattaforma Weibo ed è stata riportata poi da Macotakara. Purtroppo la fonte non ha precedenti, quindi non è possibile stabilire se sia affidabile o meno, ma l’anticipazione sta rimbalzano dal Giappone agli USA perché pare che il reparto marketing di Apple stia organizzando eventi e incontri nella settimana del 6 marzo poco cominciata.

La mossa non è però del tutto inaspettata, in quanto negli ultimi anni Apple ha preso l’abitudine di introdurre nuove colorazioni di iPhone con tinte inedite a commercializzazione già avviata. Ad esempio, a marzo dello scorso anno l’azienda ha lanciato sul mercato iPhone 13 Pro e Pro Max nella colorazione verde alpino e i modelli 13 e 13 mini nella colorazione verde, mentre nell’aprile del 2021 aveva introdotto iPhone 12 e 12 mini in viola.

Anche il giallo non è cosa nuova in casa Apple, ma per ritrovare uno smartphone in quella colorazione occorre tornare di parecchio indietro nel tempo, fino al 2019, quando venne immesso sul mercato iPhone 11, e ancora prima, di un anno, con iPhone XR.

Non è chiaro, invece, se Apple sia intenzionata a introdurre nuovi colori pure per iPhone 14 Pro e Pro Max, ma di certo il giallo potrebbe rivelarsi un’opzione tropo simile alla colorazione Gold già esistente per i suddetti dispositivi.

