iOS 18.2, torna cursore volume sulla schermata di blocco su iPhone

Con il rilascio dell’aggiornamento iOS 18.2, Apple sta finalmente portando le funzionalità di Apple Intelligence sui dispositivi iPhone supportati. Queste novità, che l’azienda aveva già annunciato durante la WWDC 2024, includono Genmoji, Image Playground e l’integrazione di ChatGPT in Siri e in vari strumenti di scrittura presenti nelle app di iOS. Gli utenti potranno così sperimentare in prima persona le potenzialità dell’intelligenza artificiale sviluppata da Apple.

iOS 18.2 riporta il controllo volume sulla schermata di blocco dell’iPhone

Oltre alle funzioni legate ad Apple Intelligence, l’aggiornamento iOS 18.2 segna anche il ritorno di una caratteristica che era stata rimossa con il rilascio di iOS 16 nel 2022: il cursore del volume sulla schermata di blocco dell’iPhone. In precedenza, questo cursore appariva solo quando l’utente utilizzava AirPlay, ma ora, dopo aver installato la versione beta di iOS 18.2, è possibile ripristinarlo e controllare il volume direttamente dalla schermata di blocco.

Per abilitare questa funzione, è sufficiente accedere a Impostazioni > Accessibilità > Audio e video e attivare l’opzione “Mostra sempre il controllo del volume”. Una volta attivata, il cursore del volume sarà sempre visibile sulla schermata di blocco quando si utilizzano cuffie, dispositivi Bluetooth o l’altoparlante integrato dell’iPhone.

L’intelligenza visiva di Apple sfida Google Lens

iOS 18.2 introduce anche una funzione di intelligenza visiva che ricorda da vicino Google Lens. Questa novità consente agli utenti di ottenere maggiori informazioni semplicemente puntando la fotocamera su un oggetto o un’immagine. La funzione è in grado di leggere anche il testo presente nelle immagini e di sfruttare i dati sulla posizione per fornire dettagli più precisi.

Inoltre, può essere utilizzata in combinazione con Google Search o ChatGPT per ottenere informazioni ancora più approfondite. Per accedere a questa funzionalità, l’utente dovrà tenere premuto il nuovo pulsante di controllo della fotocamera sulla schermata di blocco e scattare una foto.