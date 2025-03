iOS 18.4: obbligo di passare alla nuova architettura HomeKit

Apple dovrebbe rilasciare iOS 18.4 all’inizio di aprile e, quando lo farà, gli utenti con dispositivi HomeKit ancora in esecuzione sulla vecchia architettura dell’app Home potrebbero essere costretti ad aggiornarli al software più recente.

iOS 18.4: addio alla vecchia architettura HomeKit

Lo si evince dal codice della beta 3 analizzato nelle scorse ore dalla redazione di MacRumors. Le stringhe di codice includono l’avviso “Il supporto per la tua versione attuale di Apple Home terminerà presto. Aggiorna ora per evitare interruzioni con i tuoi accessori e automazioni”.

Non è chiaro se la modifica entrerà immediatamente in vigore quando iOS 18.4 verrà ufficialmente rilasciato il mese prossimo, ma l’esistenza delle stringhe di codice è significativa, suggerendo che iOS 19 quasi certamente non supporterà la vecchia architettura HomeKit quando arriverà a settembre.

Apple ha offerto agli utenti la possibilità di passare alla nuova architettura da marzo 2023, quando ha rilasciato iOS 16.4, iPadOS 16.4 e macOS Ventura 13.3. All’epoca, il colosso di Cupertino aveva riferito che la nuova architettura era in grado di offrire prestazioni più veloci e affidabili, in special modo per le smart home con molti accessori installati.

Non tutti gli utenti, però, erano completamente convinti della sua stabilità, principalmente perché in precedenza l’aggiornamento era stato temporaneamente ritirato, a seguito di varie segnalazioni di dispositivi HomeKit bloccati in uno stato di aggiornamento o configurazione, device completamente dispersi, inviti a condividere la casa con altre persone falliti, registrazione video sicura HomeKit non funziona e altro ancora.

A parte i problemi di cui sopra, molti utenti hanno scelto di non installare l’aggiornamento perché la nuova architettura mette fine al supporto per l’app Home sui dispositivi che eseguono versioni precedenti di iOS, iPadOS e macOS.