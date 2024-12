iOS 19: sviluppo rallentato a causa di iOS 18

La strategia che Apple ha scelto di dottare per rilasciare gradualmente le funzionalità di iOS 18 sembra che avrà delle conseguenze abbastanza importanti relativamente allo sviluppo del prossimo iOS 19. Secondo quanto riferito nelle scorse ore da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, gli aggiornamenti continui dell’attuale sistema operativo per iPhone stanno trattenendo gli ingegneri, rallentando i lavori per il futuro OS.

iOS 19: sviluppo rallentato a causa dei continui aggiornamenti di iOS 19

Da sempre, il colosso di Cupertino presenta le nuove funzionalità di iOS a giugno in occasione la WWDC, per poi rendere disponibile il tutto con il lancio sul mercato dei nuovi iPhone. Con iOS 18, però, il lancio scaglionato fino alla versione 18.4, attesa per la primavera del 2025, sta ritardando l’inizio dello sviluppo di iOS 19 e ciò potrebbe andare a influenzare anche il ciclo successivo, causando una distribuzione frammentata delle funzionalità del prossimo OS.

Oltre a fornire le informazioni in questione, il noto giornalista anticipa che la prossima major reale di iOS porterà in dote un importante aggiornamento di Siri, reso più conversazionale grazie a modelli di linguaggio avanzati simili a ChatGPT. Questa novità dovrebbe in realtà essere presentata alla WWDC 2025, ma sarà disponibile solo con iOS 19.4 nella primavera del 2026. Lo stesso vale per altre funzionalità inizialmente previste per il rilascio principale di iOS 19.

A questo proposito, ricordiamo che mercoledì di questa settimana Apple ha rilasciato pubblicamente iOS 18.2, ovvero l’ultimo aggiornamento di iOS 18 del 2024, introducendo diverse nuove funzionalità relative soprattutto ad Apple Intelligence che ha pubblicizzato a settembre scorso, quando è stata presentata al mondo la nuova gamma iPhone 16.