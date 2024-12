iOS 18.2: ChatGPT e nuovi strumenti di Apple Intelligence

Finalmente ci siamo: Apple ha rilasciato iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, e con loro una serie di nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Tra le più interessanti spiccano Image Playground, Genmoji e l’integrazione con ChatGPT.

iOS 18.2, Image Playground: l’AI che genera immagini (ma non troppo realistiche)

Con Image Playground si potranno creare immagini partendo da un prompt testuale o su uno dei prompt di Apple. Ma non bisogna aspettarsi foto iperrealiste: Image Playground punta più su uno stile cartoon o artistico, forse per evitare potenziali usi impropri. Oltre che come app standalone, Image Playground è integrato in Messaggi Freeform e Keynote.

Genmoji per personalizzare le emoji

Genmoji permette di generare emoji personalizzate (Emojipedia le chiama “adesivi simil-emoji”) che potrebbero diventare un vero tormentone nelle chat di gruppo. Anche l’app Note si arricchisce con “Image Wand”, uno strumento che trasforma schizzi abbozzati in immagini più dettagliate, con stili preimpostati per animazione, illustrazione e sketch.

ChatGPT sbarca su iPhone e Mac

Ma la novità più attesa è senza dubbio l’integrazione di ChatGPT, accessibile tramite Siri o gli strumenti di scrittura di Apple. Si potrà generare testo partendo da quello che si sta già scrivendo o inserire immagini create dall’AI direttamente nel documento. Non servirà un account ChatGPT, ma si può comunque effettuare il login.

Tante altre novità, dal sudoku all’inglese localizzato

Tra le altre novità di iOS 18.2 troviamo Visual Intelligence, la possibilità di condividere la posizione degli AirTag con un link, i puzzle sudoku quotidiani su Apple News Plus e molto altro ancora. Inoltre, il supporto per l’inglese viene esteso ad Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

E le altre lingue? Bisogna pazientare. Il supporto per cinese, francese, italiano portoghese e spagnolo arriverà gradualmente nel corso del 2025. Con ogni probabilità ad aprile, più o meno in contemporanea con il debutto delle funzionalità di Apple Intelligence nell’Unione Europea.