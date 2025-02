iOS 18.5 in test, ma Apple Intelligence per Siri ritarderà

Apple ha iniziato a testare internamente iOS 18.5 già a partire dall’inizio di febbraio, come confermato dai log di MacRumors. Di consueto, la presenza di una nuova versione intermedia di iOS nei test interni non costituisce una notizia particolarmente rilevante, ma in tal caso la situazione è diversa, visto che si parlava di un possibile ritardo o di una distribuzione parziale delle nuove funzionalità di Apple Intelligence per Siri.

iOS 18.5: in test da febbraio

Andando più in dettaglio, la scorsa settimana Mark Gurman di Bloomberg aveva suggerito che il lancio di iOS 18.5 sarebbe probabilmente stato ritardato a causa della presenza di bug e problemi di ingegneria software che potrebbero rendere instabile l’esperienza d’uso. Per cui, il che i lavori su questa build siano giunti alla fase di test è una notizia che non passa inosservata.

Le nuove funzionalità di Apple Intelligence per Siri avrebbero dovuto originariamente debuttare con iOS 18.4, sempre secondo Gurman. I miglioramenti includono la consapevolezza sullo schermo, la comprensione del contesto personale di un utente e controlli più profondi per app. Ad esempio, durante il keynote della WWDC 2024, Apple ha mostrato un utente in possesso di un iPhone che chiedeva a Siri dei piani di prenotazione del volo e del pranzo della madre sulla base delle informazioni delle app Mail e Messaggi.

Con l’arrivo della prima beta di iOS 18.4, previsto per questa settimana, sarà possibile farsi un’idea di quante e quali funzioni per Siri legate ad Apple Intelligence saranno effettivamente implementate. Ad ogni modo, se la distribuzione della versione stabile di iOS 18.4 è attesa per aprile, quella di iOS 18.5 dovrebbe essere attesa per maggio: