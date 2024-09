iOS 18, come attivare RCS e chattare con gli smartphone Android

Apple ha appena rilasciato iOS 18 al pubblico, una settimana dopo aver annunciato la nuova linea di iPhone 16, l’Apple Watch Series 10 e altro ancora durante l’evento di settembre. L’aggiornamento porta molte nuove funzionalità, tra cui effetti di testo in Messaggi e più modi per personalizzare le icone delle app. Ma anche una nuova funzionalità molto richiesta: il supporto per la messaggistica RCS, di cui Apple ha parlato a malapena durante la presentazione WWDC di giugno.

Arriva il protocollo RCS su iPhone

La fine di un’era. Dopo anni di richieste incessanti, Apple ha finalmente annunciato l’integrazione del protocollo Rich Communication Services (RCS) nell’applicazione Messaggi. Le bolle blu e le bolle verdi firmeranno un armistizio? Quasi. Finora, se si inviava un messaggio a un iPhone senza utilizzare Messaggi, questo appariva in una bolla verde sullo schermo del destinatario, anziché blu. Tutti gli smartphone Android sono ovviamente interessati da questo fenomeno. Ma non è solo una questione estetica.

L’utilizzo dell’ormai obsoleto protocollo SMS vieta l’uso di tutto ciò che compone una conversazione moderna: l’uso delle reazioni, l’invio di video e foto ad alta definizione, la conferma di ricezione, le discussioni di gruppo, ecc. RCS, invece, offre la crittografia end-to-end.

Attualmente, il supporto per la messaggistica RCS è ancora parziale e mancano al momento alcune funzionalità. Tuttavia è già possibile attivarla e iniziare ad utilizzarla, in attesa dei prossimi aggiornamenti che la completeranno. Si tratta comunque di un passo avanti per facilitare la comunicazione tra piattaforme diverse.

Come attivare RCS su iPhone con iOS 18

La prima cosa da fare, ovviamente, è installare iOS 18 sul proprio iPhone. L’aggiornamento è disponibile dal 16 settembre 2024 sui modelli compatibili. Una volta fatto, è molto semplice:

Andare nell’app Impostazioni.

Premere su Messaggi.

Alla voce Servizi SMS, attivare l’opzione Servizio RCS.

Nota importante: la funzione è disponibile sugli operatori principali, ma gli operatori di rete virtuale mobile non hanno ancora un’opzione RCS.

I nostalgici possono stare tranquilli: Apple ha mantenuto le “bolle verdi” per i messaggi provenienti da app di terze parti. Nonostante questa apertura ad Android, il colosso di Cupertino mantiene una certa distinzione visiva tra iMessage e gli altri sistemi di messaggistica. È chiaro che l’ascia di guerra non sarà mai veramente sepolta.