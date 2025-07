iOS 18 ha svelato in anticipo i nuovi chip Apple

Dall’analisi del codice di iOS 18 è stato possibile apprendere quella che sarà molto probabilmente la prossima generazione di chip Apple per tutto l’ecosistema di prodotti dell’azienda: iPhone, iPad, Mac, Apple TV e HomePod mini.

iOS 18: il codice di una build ha svelato i futuri chip Apple

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto riportato dalla redazione del sito MacRumors, in una build interna di iOS 18 datata marzo 2024, scoperta su un prototipo di iPhone 16, sono inclusi riferimenti a numerosi identificatori hardware.

Ecco, dunque, l’elenco completo dei chip Apple che vengono citati.

A19 : per iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17e

: per iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17e A19 Pro : per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max

: per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max M5 : per MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, iPad Pro e Vision Pro

: per MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, iPad Pro e Vision Pro M5 Pro : per MacBook Pro di fascia alta e Mac mini

: per MacBook Pro di fascia alta e Mac mini S11 : per Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e SE 3

: per Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e SE 3 C2 : chip modem di nuova generazione che potrebbe equipaggiare iPhone 17e e, successivamente, tutta la linea iPhone 18

: chip modem di nuova generazione che potrebbe equipaggiare iPhone 17e e, successivamente, tutta la linea iPhone 18 Proxima: nuovo chip Wi-Fi + Bluetooth completamente progettato da Apple

La maggior parte di questi chip rappresenta un’evoluzione scontata rispetto alla lineup attuale, ma il chip Proxima a una vera e propria novità. Si tratterà infatti del nuovo cuore wireless dei dispositivi della “mela morsicata”, in grado di gestire Wi-Fi e Bluetooth in un unico componente sviluppato in-house.

Da notare che nel leak è stato anche individuato un Mac Pro con chip M3 Ultra già in fase di test, ma attualmente non è chiaro se vedrà effettivamente la luce o meno.