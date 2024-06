iOS 18: su iPhone c'è una torcia tutta nuova

Apple è da sempre nota per la sua grande attenzione ai dettagli e un’altra evidente dimostrazione della cosa è data dalle modifiche apportate alla torcia in iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone a cui sono stati tolti ufficialmente i veli a inizio settimana, in occasione della WWDC 2024.

iOS 18: la torcia offre il controllo dell’ampiezza del fascio di luce

Su iPhone è attualmente presente una torcia nativa di base con un interruttore per accensione e spegnimento sulla schermata di blocco e la possibilità di scegliere tra quattro livelli di luminosità quando si attiva tramite il Centro di controllo di iOS.

Con l’avvento di iOS 18, al momento disponibile sotto forma di Beta per gli sviluppatori, l’esperienza nativa della torcia include funzionalità migliorate e una interfaccia utente decisamente ben più gradevole sui dispositivi con Dynamic Island. Oltre a un maggiore controllo sulla luminosità, con 6-7 livelli differenti, la nuova esperienza d’uso della torcia offre il controllo dell’ampiezza del fascio di luce.

Su iOS 18, basta quindi accendere la torcia dalla schermata di blocco, dal Centro di controllo o tramite Siri, così come di consueto, dopodiché comparirà la nuova interfaccia utente nella Dynamic Island e scorrendo il cursore orizzontale che viene proposto è possibile regolare a piacimento la larghezza del fascio di luce, scegliendo tra opzioni quali largo, medio e stretto.

Da tenere presente che l’icona della torcia resta fissa nella Dynamic Island fino a quando non viene spenta e sempre sino a quando ciò non accade è possibile regolarne sempre il funzionamento secondo esigenza.