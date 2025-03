iOS 19, design translucido con il Progetto Solarium

Apple ha in serbo una sorpresa per i fan: iOS 19 inaugurerà un restyling completo dell’interfaccia utente, ispirato a visionOS.

iOS 19 promette di essere un aggiornamento epocale, il più significativo dai tempi di iOS 7. L’obiettivo di Apple è offrire un’esperienza visiva fresca, moderna e immersiva.

iOS 19 e Progetto Solarium: come sarà l’interfaccia dell’iPhone?

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo progetto di design ha un nome in codice evocativo: “Solarium“. Immaginiamo una stanza con pareti e soffitto in vetro, inondata di luce naturale. Ecco, è questo l’effetto che Apple vuole ricreare sullo schermo dell’iPhone.

Il celebre leaker Jon Prosser, del canale YouTube Front Page Tech, ha condiviso alcuni mockup di come potrebbero apparire le app e le funzionalità in iOS 19. A suo dire, si trattava di anticipazioni attendibili, basate su fonti fidate. Ma Gurman ha subito smentito i rumor, affermando che i mockup non rappresentavano fedelmente la nuova UI di iOS 19.

WWDC 2025 dal 9 al 13 giugno: il grande giorno si avvicina

Per scoprire cosa ha in serbo Apple, dovremo aspettare la conferenza annuale per sviluppatori. Quest’anno si terrà lunedì 9 giugno. Subito dopo l’annuncio, la prima beta di iOS 19 sarà rilasciata ai developer, svelando al mondo le tanto attese novità grafiche.

Un segno nel logo della WWDC? C’è chi ipotizza che Apple abbia già seminato qualche indizio nel logo dell’evento. Le sfumature e gli effetti visivi richiamano il design traslucido in stile vetro? Non ci resta che attendere con impazienza il fatidico keynote.