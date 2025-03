iOS 19: i mockup diffusi non rispecchiano la realtà

Nelle scorse ore, il leaker Jon Prosser ha condiviso un video su YouTube con cui ha mostrato il design rinnovato di iOS 19, ma a quanto pare i contenuti proposto non rispecchiano la realtà. A riferirlo è stato Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha smentito la veridicità dei mockup in circolazione, sostenendo che si basano su build di Apple molto vecchie o su descrizioni incomplete.

iOS 19: Mark Gurman smentisce i mockup diffusi

Andando maggiormente in dettaglio, i contenuti condivisi dal leaker mostrano l’interfaccia di iOS 19, basata su una grafica più arrotondata e con elementi in stile VisionOS. Secondo Gurman, però, queste immagini non sono attendibili e non rappresentano il reale aspetto del prossimo sistema operativo mobile del colosso di Cupertino.

Il giornalista asserisce che Prosser potrebbe aver avuto accesso a screenshot molto datati o a informazioni parziali, il che sta a significare che ad oggi che iOS 19 potrebbe essere assai diverso.

Prosser, nel suo video, ha sottolineato che i cambiamenti in iOS 19 non saranno radicali e che il redesign si limiterà a piccoli ritocchi estetici. Gurman, di contro, ha ribadito che la “mela morsicata” introdurrà il più grande redesign di iOS dai tempi di iOS 7. Più precisamente, l’aggiornamento dovrebbe modificare icone, menu, app, finestre e pulsanti di sistema, con un aspetto in parte ispirato all’interfaccia di visionOS.

Da tenere presente che l’annuncio ufficiale di iOS 19 arriverà durante la WWDC 2025 che si terrà dal 9 al 13 giugno. Solo in tale occasione sarà quindi possibile scoprire le effettive caratteristiche del nuovo sistema operativo per iPhone.