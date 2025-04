iOS 19: ecco quali saranno gli iPhone compatibili

Apple ha annunciato che la Worldwide Developer Conference 2025 (WWDC 2025) prenderà il via lunedì 9 giugno. In tale occasione, l’azienda dovrebbe togliere i veli a iOS 19 e alle altre nuove versioni dei sistemi operativi per i suoi dispositivi. Ma quali saranno gli iPhone che lo supporteranno? A svelarlo, in anticipo, sono le indiscrezioni delle ultime ore.

iOS 19: l’elenco degli iPhone idonei

Un account privato su X ha infatti condiviso l’elenco degli iPhone idonei a ricevere l’aggiornamento iOS 19. Eccolo.

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione o versioni successive)

Secondo quanto riferito, iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max perderanno l’aggiornamento di iOS 19 poiché dotati del chip A12 Bionic. Tutti gli altri iPhone riceveranno invece iOS 19, ma diverse funzionalità avanzate potrebbero essere limitate ai modelli di smartphone più recenti. Apple Intelligence, per fare un esempio concreto, funziona solo su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e sugli iPhone 16.

Per quanto concerne iPadOS 19, a quanto pare l’iPad di settima generazione con chip A10 Fusion sarà escluso, mentre gli iPad dotati del chip A12 Bionic saranno compatibili con il nuovo update.

Da tenere presente che ha la fonte che ha condiviso le informazioni in questione ha precedentemente fornito dettagli accurati sui dispositivi che sarebbero stati compatibili con iOS 18 prima che il sistema operativo venisse presentato.