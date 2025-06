iOS 26: addio a iPhone XR, XS e XS Max? Ecco cosa sappiamo

Apple si prepara a presentare iOS 26 alla WWDC 2025. Come ogni anno, questo importante aggiornamento sarà accompagnato da una modifica dell’elenco dei dispositivi compatibili. Secondo le ultime informazioni, alcuni modelli iconici della gamma iPhone potrebbero non essere più supportati quest’anno.

iOS 26 non sarà disponibile per iPhone XR e XS? Tutti i dettagli prima della WWDC 2025

Brutte notizie in vista per chi possiede un iPhone XR, XS o XS Max… Questi modelli, lanciati nel 2018, probabilmente non riceveranno iOS 26. È la solita storia: dopo circa sei anni, Apple smette di supportare i modelli più vecchi. Non è una cattiveria, è semplicemente la politica standard.

La decisione non è ancora definitiva, tutto potrebbe ancora cambiare. Ma se la notizia venisse confermata durante la conferenza degli sviluppatori del 9 giugno, i proprietari di questi modelli non potranno aggiornare a iOS 26. Potranno continuare a usare il dispositivo con iOS 18, ma non avranno accesso al nuovo design e alle funzionalità che dovrebbero rappresentare la principale novità annunciata alla WWDC di quest’anno.

Questa decisione non sarebbe poi una sorpresa, se consideriamo il calendario abituale di Apple. Anche se l’azienda di Cupertino non lo dichiara esplicitamente, è noto che tende a garantire aggiornamenti software per circa sei anni ai suoi iPhone, dopodiché smette di supportarli. È un ciclo ormai prevedibile. Una volta raggiunto questo limite, Apple preferisce concentrare le proprie risorse e innovazioni sui modelli più recenti.

Questi dispositivi, più potenti e dotati di hardware avanzato, possono sfruttare appieno le nuove funzionalità. L’obiettivo dopotutto, è chiaro… spingere gli utenti più fedeli, che magari usano ancora un modello vecchio ma funzionante, a passare a un iPhone più nuovo.