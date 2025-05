iOS 26: nuovo indicatore per la stima del tempo di ricarica

iOS 26, il prossimo sistema operativo di Apple per iPhone precedentemente noto come iOS 19, sarà presentato in occasione della WWDC 2025 che andrà in scena a giugno. Porterà in dote un design rivisitato, ma anche e soprattutto molteplici e interessanti funzionalità e caratteristiche inedite, tra cui, a quanto sembra, pure un nuovo indicatore della batteria sulla schermata di blocco che fornirà una stima del tempo di ricarica.

iOS 26: indicatore della batteria per stimare il tempo di ricarica

Andando maggiormente in dettaglio, secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, la nuova versione di iOS includerà un’indicazione visibile direttamente dalla schermata di blocco che mostrerà la stima del tempo necessario affinché la batteria si carichi completamente.

È una piccola novità, certo, ma estremamente utile, in special modo per chi deve o sceglie di caricare il proprio dispositivo durante il giorno. Alcuni utenti dimenticano di caricare l’iPhone la notte o il loro uso è abbastanza intenso da necessitare di ricaricare durante il giorno. Ovviamente, anche gli utenti abituati a ricaricare il proprio iPhone solo durante la notte troveranno utile sapere a colpo d’occhio se, in una situazione d’emergenza o di maggiore utilizzo dello smartphone, possono ricaricare rapidamente il proprio dispositivo o meno.

La funzione potrebbe arrivare sotto forma di attività in tempo reale, come widget della schermata di blocco o magari con un’interfaccia del tutto nuova appositamente concepita. Quello che è certo è che, se la feature verrà effettivamente implementata, rappresenterà una delle innovazioni pratiche maggiormente apprezzate del nuovo sistema operativo della “mela morsicata”.