iOS 26 e macOS 26 alla WWDC25 (non iOS 19 e macOS 19)?

La prossima versione del sistema operativo per iPhone potrebbe chiamarsi iOS 26 e non iOS 19 come sarebbe stato lecito attendersi. Quello per i computer della famiglia Mac, invece, macOS 26 e non macOS 16. È l’ultima indiscrezione che arriva da Mark Gurman di Bloomberg. Ricordiamo che gli annunci sono attesi durante il keynote d’apertura della WWDC25 che andrà in scena dal 9 al 13 giugno.

WWDC25: iOS 19 diventerà iOS 26?

Apple sembrerebbe dunque aver scelto di rivoluzionare lo schema di denominazione delle proprie piattaforme software, con l’obiettivo di uniformarle. Il numero scelto è ovviamente riferito all’anno: il debutto ufficiale è previsto per l’autunno, ormai a ridosso del 2026.

Ecco dunque l’elenco completo dei sistemi operativi che Apple si appresterebbe ad annunciare dal palco dell’evento Worldwide Developers Conference. Utilizzare il condizionale è d’obbligo, non sono giunti commenti alla voce di corridoio.

iOS 26 (invece di iOS 19);

macOS 26 (invece di macOS 16);

iPadOS 26 (invece di iPadOS 19);

watchOS 26 (invece di watchOS 12);

tvOS 26 (invece di tvOS 19);

visionOS 26 (invece di visionOS 3).

Meno confusione, dunque, lo stesso numero per tutte le piattaforme. Potrebbe non essere l’unica novità degna di nota: è prevista anche l’introduzione di un importante restyling dell’interfaccia per tutti gli OS. In questo caso, il progetto (non confermato) sarebbe noto internamente con il nome in codice Solarium. A caratterizzarlo uno stile più elegante e moderno con elementi pensati per richiamare alla mente l’effetto del vetro smerigliato e icone in stile squircle nella schermata principale . Per maggiori dettagli rimandiamo all’articolo dedicato. Restando in tema, segnaliamo che anche Android si prepara a cambiare look.

E se in autunno arrivasse iPhone 26?

Un approccio simile potrebbe essere adottato anche per i prodotti. E se il prossimo melafonino si chiamasse iPhone 26 e non iPhone 17? La strategia è già impiegata, ad esempio, nel settore delle quattro ruote, dove i nuovi modelli lanciati sul mercato sono spesso contraddistinti da un numero riferito all’anno successivo a quello corrente.