Solarium alla WWDC25: così cambierà l'interfaccia dei sistemi Apple

Solarium è il nome in codice della nuova interfaccia che Apple si appresterebbe a introdurre per i suoi sistemi operativi: iOS, iPadOS, macOS e per le altre piattaforme gestite. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve, in occasione dell’evento WWDC25 in programma tra due settimane. Come sempre accade in questi casi, utilizzare il condizionale è d’obbligo. Lo ha svelato il solito Mark Gurman nella newsletter domenicale Power On di Bloomberg.

iOS, macOS e gli altri: nuova interfaccia con Solarium

Non è la prima volta che si fa riferimento a un possibile restyling. Un’indiscrezione del mese scorso ha ipotizzato una riprogettazione grafica di watchOS sulla falsariga di visionOS.

Bisogna lavorare di fantasia, poiché non sono trapelate immagini. Si parla di un’interfaccia resa più elegante e moderna, uniformata sui diversi dispositivi. A caratterizzarla ci sarebbero elementi pensati per richiamare alla mente l’effetto del vetro smerigliato e icone in stile squircle nella schermata principale.

Ricordiamo che l’edizione 2025 della Worldwide Developers Conference andrà in scena dal 9 (keynote di apertura alle 19:00 ora italiana) al 13 giugno. L’evento sarà trasmesso anche online con accesso gratuito. Qui sotto l’immagine scelta per promuovere l’appuntamento. Solitamente, il gruppo di Cupertino nasconde al suo interno qualche indizio a proposito delle novità che saranno svelate dal palco. In questo caso, potrebbero essere da ricercare nei colori utilizzati per la sfumatura e nel look dell’arcobaleno.

Il probabile restyling dell’interfaccia per i sistemi operativi della mela morsicata non è l’unico passaggio interessante della nuova newsletter Power On. C’è anche quello relativo alle potenziali implicazioni negative per Apple dell’acquisizione di io da parte di OpenAI: è la startup fondata da Jony Ive. Ne abbiamo scritto in un articolo dedicato.

Restando in tema, ricordiamo che proprio la scorsa settimana, Google ha annunciato il nuovo design di Android. Sarà introdotto con la versione 16 del sistema operativo in arrivo entro l’autunno.